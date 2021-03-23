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Общество
23 марта 2021, 11:11

Россиянам рассказали, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет

ребёнок

Новое пособие на детей от 3 до 7 лет будет назначаться более адресно. Фото: Галина Соловьёва.

В Минтруде РФ объяснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

Подать заявление можно через портал госуслуг или МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчёт выплаты происходит с 1 января текущего года, сообщает "Российская газета".

Ранее "Облгазета" писала, что новое пособие на детей от 3 до 7 лет будет назначаться более адресно. 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. 

"Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%", – пояснили в Минтруде РФ.

Областная газета Свердловской области

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