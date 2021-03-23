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23 марта 2021, 15:01

В Екатеринбурге на ремонт семи спортплощадок выделят 45,8 миллиона

Площадка

На ремонт семи спортплощадок планируют потратить более 45 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на поиск подрядчика для реконструкции и оснащения оборудованием спортивных площадок города. На ремонт семи спортплощадок планируют потратить более 45 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, власти города отремонтируют площадки, расположенные по адресам: Техническая, 53, Белореченская, 13/1, Мурзинская, 28, Главная, 13-17а, Окружная, 4, Коммунистическая, 18 и Решетникова, 3. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 45 794 002 рубля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 апреля 2021 года.

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Областная газета Свердловской области

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