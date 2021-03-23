В Екатеринбурге перекроют улицы из-за репетиции парада Победы

В конце апреля тренировки парада Победы начнут проводить в центре города. Фото: Павел Ворожцов.

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге состоится 6 апреля. На время движения техники военные перекроют ряд улиц.

По данным пресс-службы мэрии, 6, 8, 13, 15, 20 и 22 апреля с 07:40 до 09:30 улица Дорожная (от Окраинной до Городской) будет недоступна для всех видов транспорта. А в период с 09:00 до 13:00 водителям придётся объезжать улицы 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная, Новосибирская, Окружная.

С 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля и в тот же промежуток времени с 28 апреля на 29 апреля планируется перекрыть пр. Ленина (от Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

В аналогичном режиме с 26 по 27 апреля, с 30 апреля по 1 мая, с 4 по 5 мая будут закрыты пр. Ленина (от К. Либкнехта до Репина), улицы Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Проехать по данным участкам улиц также не получится с 05:00 до 12:00 7 мая.

Кроме того, с 19:00 26 и 30 апреля, 4 мая, с 05:00 7 и 9 мая предусмотрены перекрытия улиц, через которые колонны Екатеринбургского гарнизона проследуют к месту проведения тренировок парада.

В указанные дни на перечисленных улицах будут установлены временные дорожные знаки. Также в городе будет изменён режим работы светофоров.

Важно! Во время проведения тренировок в центре города будет закрыта автопарковка на площади 1905 года.

Добавим, в 2021 году отмечается 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.