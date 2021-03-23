Синоптики рассказали, когда в Свердловской области начнёт активно таять снег

С 3 апреля дневные температуры будут более устойчивыми. Фото: Галина Соловьёва.

Небольшой, но устойчивый "плюс" ожидается в Свердловской области только в начале апреля. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщила главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко.

По её словам, из-за того, что прохладная температура сохранялась первые две декады марта, снежный покров в регионе практически не начал разрушаться. Первые дневные оттепели были зафиксированы только в середине месяца, с 16-го числа. При этом они были не очень интенсивны – +1..+3 ºС.

Однако в ближайшее время начнёт теплеть – ожидается до +5..+7 градусов тепла. Кроме того, подтянутся ночные температуры.

"С повышением ночных температур интенсивность таяния снега должна увеличиться", – заявила синоптик, добавив, что температурные колебания сохранятся до конца марта. Будут относительно холодные и относительно тёплые дни.

А вот с приходом апреля интенсивность тепла будет повышаться. С 3 апреля дневные температуры будут более устойчивыми – на уровне 7-8 градусов, а ночные – близкие к нулю. Таяние снега пойдёт более интенсивно.

"Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, апрель ожидается близким к норме по температуре. Его среднемесячная температура составит +1...+4 ºС. Однако есть предпосылки, что будет теплее", – сказала Галина Шепоренко.

Напомним, сегодня, 23 марта, в России отмечается День работников гидрометеорологической службы. С этим праздником метеорологов поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Накануне профессионального праздника главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Галина Шепоренко дала эксклюзивное интервью "Облгазете".