Госдума РФ утвердила законопроект о "гаражной амнистии"

Закон о "гаражной амнистии" вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, заключительном чтении законопроект о введении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2026 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

По словам председателя комитета по государственному строительству и законодательству, одного из авторов законодательной инициативы Павла Крашенинникова, в России существует множество гаражей, которые не оформлены в официальном порядке, из-за чего их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению.

"В отношении таких объектов будет действовать упрощённый порядок оформления земельных участков, если данный участок для размещения гаража был предоставлен организацией или органом власти, а также если гараж и участок, на котором он расположен, достались гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива", - сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что россияне смогут до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность участки, на которых располагаются их гаражи. Закон коснётся около 3,5 млн россиян, которые владеют гаражами и землёй под ними более 16 лет. Воспользоваться "гаражной амнистией" смогут наследники и те, кто купил гараж у первоначального владельца.

Принятый закон предусматривает возможность оформить права на гараж и получить во владение участок по одному заявлению. Это должно избавить россиян от лишней бумажной волокиты. После госрегистрации прав на гараж и землю уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Отмечается, что в качестве документа, подтверждающего права гражданина на участок земли и гараж, можно будет предъявить договор о подключении гаража к инженерным сетям, документы об уплате коммунальных услуг или документ о проведении технической инвентаризации. Кроме того, владельцам гаражей не придётся платить госпошлину при оформлении права собственности.

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