На Белоярской АЭС отключился четвёртый энергоблок

На Белоярской атомной электростанции в 14:05 действием автоматики от сети отключен четвёртый энергоблок. Причины отключения устанавливаются.
Как сообщается на сайте Белоярской АЭС, третий энергоблок станции продолжает работать по диспетчерскому графику. Отклонений от условий безопасности эксплуатации АЭС и предельных значений не наблюдается.
Уточняется, что радиационный фон на территории Белоярской атомной электростанции находится на уровне естественных значений природного фона.
Читайте также:
Оливер Стоун на Белоярской АЭС.
В центре Екатеринбурга появился новый арт-объект, посвящённый мирному атому на Урале.