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Общество
23 марта 2021, 17:52

На Белоярской АЭС отключился четвёртый энергоблок

Четвёртый энергоблок Белоярской АЭС

Отклонений от условий безопасности эксплуатации АЭС и предельных значений не наблюдается. Фото: Галина Соловьёва.

На Белоярской атомной электростанции в 14:05 действием автоматики от сети отключен четвёртый энергоблок. Причины отключения устанавливаются.

Как сообщается на сайте Белоярской АЭС, третий энергоблок станции продолжает работать по диспетчерскому графику. Отклонений от условий безопасности эксплуатации АЭС и предельных значений не наблюдается.

Уточняется, что радиационный фон на территории Белоярской атомной электростанции находится на уровне естественных значений природного фона.

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Областная газета Свердловской области

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