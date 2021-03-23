На Белоярской АЭС отключился четвёртый энергоблок

Отклонений от условий безопасности эксплуатации АЭС и предельных значений не наблюдается. Фото: Галина Соловьёва.

На Белоярской атомной электростанции в 14:05 действием автоматики от сети отключен четвёртый энергоблок. Причины отключения устанавливаются.

Как сообщается на сайте Белоярской АЭС, третий энергоблок станции продолжает работать по диспетчерскому графику. Отклонений от условий безопасности эксплуатации АЭС и предельных значений не наблюдается.

Уточняется, что радиационный фон на территории Белоярской атомной электростанции находится на уровне естественных значений природного фона.

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