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Общество
24 марта 2021, 08:44

Большая вода на Среднем Урале, программа «Земский учитель» в действии и отпуск губернатора – самое интересное в номере «Областной газеты» от 23 марта 2021 года

Доброе утро!

В Свердловской области усиленно готовятся к предстоящему паводку. «Облгазета» выяснила, в каких территориях и какие меры принимаются. И вспомнила события прошлого года, когда из-за паводка в Нижних Сергах ввели режим ЧС.

Как попасть в программу «Земский учитель»? Рассказываем о педагогах, которые уже приступили к работе в уральских деревнях и сёлах. И получили миллион рублей «подъёмных».

Не только ковид, но и клещ! Ещё одна опасность подстерегает уральцев с приходом весны. Можно ли делать одновременно две прививки?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушёл в отпуск. Сколько дней будет отсутствовать глава региона и кто остался за него?

Областная газета Свердловской области
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