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Общество
24 марта 2021, 10:57

У екатеринбуржца арестовали дом и автомобиль за долг в 6,5 миллиона

арест дома

Составлен акт описи частного дома. Его реализуют на торгах. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге у должника арестовали частный дом, автомобиль Hyundai Elantra и парковочное место. Мужчина задолжал 6,5 млн рублей.

Из них 70 тыс. рублей – долг по налогам, остальная сумма – задолженность в пользу физлица. Исполнительный документ о взыскании задолженности поступил к судебным приставам.

В качестве побудительных мер было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры екатеринбуржца. Кроме того, составлен акт описи частного дома и машиноместа в паркинге жилого многоквартирного дома. Их уже передали на оценку для дальнейшей реализации на торгах в ТУ Росимущества.

Под угрозой сейчас находится автомобиль, принадлежащий мужчине. Известно, что машина находилась у третьего лица и использовалась для предоставления услуг такси.

Судебным приставом вынесено постановление о запрете на регистрационные действия и произведён арест Hyundai Elantra. Если должник не приступит к погашению задолженности, то автотранспорт также уйдёт с молотка.

Областная газета Свердловской области

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