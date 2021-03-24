Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Люди устали от бедности впечатлений»

«Люди устали от бедности. Причём не только от бедности в смысле денег, но и от бедности впечатлений», – так прокомментировал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев результаты организованного партией «Марафона идей» в Свердловской области.

Победителем регионального этапа стал екатеринбуржец Антон Осипов с проектом «Яркий город». Он получил от партии «Новые люди» 300 тысяч рублей для создания ярких и позитивных стрит-арт-объектов в «серых» районах Екатеринбурга.

«Когда ходишь по таким районам, возникает единственное желание – как можно быстрее уехать оттуда», – посетовал автор в ходе презентации своего проекта. Он рассказал, что планируется разместить 5-6 граффити в наиболее людных местах таких районов, чтобы улучшить их визуальную составляющую.

«В Европе это довольно распространено. И даже есть статистика, что после того как сделали такие относительно жизнерадостные граффити, упало количество самоубийств, упало количество преступлений», – рассказал Антон Осипов.

Марафон длиною в страну

«Марафон идей» – федеральный проект партии «Новые люди». С 12 февраля по 12 марта любой желающий мог предложить инициативу, как улучшить жизнь своего города, региона или всей страны и в случае победы получить средства на реализацию своей идеи.

Всего в ходе марафона было подано 15 327 заявок из 65 регионов страны. От Свердловской области поступило 705 заявок – это третье место по всей России.

В финал конкурса, который прошёл в Екатеринбурге 16 марта, вышло всего девять проектов. На заключительную презентацию своей идеи каждому из участников отводилось лишь 1,5 минуты – за это время они должны были коротко и ясно описать суть своего проекта, пояснить, как он поможет региону, а также обозначить пути его реализации.

В числе дошедших до финала оказались: концепт стула-рюкзака на колёсиках для формирования правильной осанки у школьников; идея создания придомовых велопарковок; проект установки на городских улицах контейнеров с одноразовыми пакетами для уборки продуктов жизнедеятельности собак; интернет-проект «Объединение соседей» и другие предложения из разных сфер жизни.

«Очень интересно, что люди видят основные проблемы в стране, связанные с образованием, экологией и ещё рядом таких вещей, которые показывают, что люди устали от бедности. Причём не только от бедности в смысле денег, но и от бедности впечатлений. Поэтому неслучайно сегодня победитель – команда, которая хочет сделать Екатеринбург более ярким городом, где можно видеть не только серые дома, но и яркость, интересные граффити», – сказал Нечаев, комментируя подведение итогов марафона.

Он сообщил, что очень рад тому, что в конкурсе участвовало так много идей. Часть из них, по его словам, уже направили в комитеты партии. Лучшие инициативы партия «Новые люди» поможет реализовать, а самые ценные идеи будут включены в её предвыборную программу.

Видеть цель

Партия «Новые люди» была организована в марте 2020 года. Её основатель Алексей Нечаев – создатель и президент компании Faberlic – к этому времени уже много лет серьёзно занимался общественной деятельностью.

В 2010 году он организовал с единомышленниками «Зелёное движение России «ЭКА»», участники которого высадили более 10 миллионов деревьев по всей стране. В 2012 году Нечаев создал образовательную программу «Капитаны» для обучения молодых предпринимателей, готовых работать на благо России. Сейчас эта программа действует уже в 13 регионах Российской Федерации.

Но в какой-то момент стало ясно, что для реализации многих идей только общественной деятельности недостаточно – необходимо переходить к деятельности политической. Так появились «Новые люди».

Всего за полгода новая партия сумела сделать себе имя и набрать сторонников во многих регионах страны. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 российских регионах. Во всех регионах, где партия была допущена до выборов, она смогла преодолеть избирательный барьер.

«Новые люди» получили мандаты в законодательных собраниях Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей, а также в городских думах Калуги и Томска. Причём на выборах в Томске партия набрала более 15% голосов, показав лучший результат, чем парламентская оппозиция.

В Екатеринбурге Алексей Нечаев подтвердил, что «Новые люди» намерены в 2021 году участвовать в выборах в Государственную думу и Заксобрание Свердловской области, а также во всех муниципальных выборах.

Новые люди в регионе

Партия «Новые люди» открыла свой офис в Екатеринбурге 14 ноября 2020 года. Всего за несколько месяцев в регионе было создано 10 офисов и 18 политотрядов, ещё пять планируется создать в ближайшее время. Политотрядами на «языке старых партий» можно назвать местные отделения. В перспективе их по области должно стать в разы больше.

«Марафон идей» – не единственная акция, в которой активно участвовали уральцы. Члены партии успели проявить себя и во многих других начинаниях: проводили праздники дворов, ходили с тепловизорами, помогая искать утечки тепла в жилых домах екатеринбуржцев, провели студенческую акцию у местного департамента по труду и занятости населения Свердловской области с требованием для выпускников вузов гарантий работы по специальности. Также «Новые люди» вместе с городским сообществом UrbanLife реализуют урбанистический проект, связанный с раздельным сбором мусора и сортировкой отходов.

Шансы своей партии на будущих выборах в Свердловской области Алексей Нечаев оценивает высоко.

«Мы видим, что Урал в целом и Свердловская область в частности – это такое место, где живут вольные люди. Люди, которые не просят подачек, а которые сами свою жизнь строят. И поэтому шансы набрать хорошие проценты у нас есть», – сказал Нечаев, отвечая на вопросы екатеринбургских журналистов.

Дальше же, по его словам, всё будет зависеть от того, смогут ли партия и её кандидаты соответствовать имеющемуся сейчас в стране запросу на обновление.

Опубликовано в №51 от 25.03.2021