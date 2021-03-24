В Екатеринбурге за 1,4 млрд рублей продают ТРК «Комсомолл»

«Комсомолл» расположен на дублере Сибирского тракта, между микрорайонами ЖБИ, Синие камни и Втузгородок. Численность населения в зоне ТРК – 470 тыс. человек. Фото: объявление.

В Екатеринбурге на продажу выставили торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл» (дублёр Сибирского тракта, 2). За четырёхэтажное здание общей площадью 68 тыс. квадратных метров просят 1 млрд 440 млн рублей.

Как говорится в объявлении, размещённом на сайте Авито, арендопригодная площадь составляет 44,8 тыс. «квадратов». На ней располагаются различные магазины и кинотеатр. Уточняется, что у ТРК есть личная парковка и многоуровневый паркинг (4 этажа) – всего 1600 машиномест.

Добавим, в 2018 году ТРК за 1 млрд 100 млн рублей приобрёл Альфа-банк. Комплекс был выкуплен у компании «Уралинвест».

«Для банка такие активы как наш – непрофильные, все подобные объекты постоянно стоят на продаже», – рассказали «Облгазете» в пресс-службе «Комсомолла». Изданию уточнили, что несмотря на то, что ТРК выставлен на продажу, все службы функционируют в штатном режиме, «проводится плодотворная работа по улучшению ситуации на объекте и увеличению его инвестиционной привлекательности».