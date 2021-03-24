В Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика для отлова бездомных собак

За отлов каждой собаки подрядчику планируется платить по 372 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле на отлов и содержание бездомных собак готовы потратить 2,4 млн рублей. Объявлена соответствующая закупка.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии города, текущий контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заканчивается в конце апреля, поэтому сейчас объявлен новый конкурс. При этом раньше сообщалось, что ООО "Арсенал", с которым заключён договор будет оказывать услуги до конца текущего месяц. За работу компании должны были заплатить 590 тысяч рублей.

Сейчас же за выполнение контракта с момента его заключения и до 31 июля планируется заплатить 2,4 млн рублей. Как говорится в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок, за отлов одной собаки будут платить 372 рубля, за её содержание – 480 рублей, за транспортировку и возврат на прежние место обитания – по 447 рублей. Самой затратной статьёй станет стерилизация – 2 243 рубля за одно животное.

Фото: документ

Подать заявку на участие можно до 30 марта.

Добавим, в 2020 году безнадзорными животными занималось ООО «Специализированная служба» из Артёмовского.

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