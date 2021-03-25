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Общество
25 марта 2021, 05:55

Новая купюра с Екатеринбургом, дома с плесенью и рейтинг школ – самое интересное в номере за 25 марта

Доброе утро!

Екатеринбург увековечат на новой пятитысячной купюре – заявление сделал Центробанк РФ. Мы составили список городских объектов, которые могут украсить банкноту. И узнали, что думают об этом известные уральцы.

Жители региона снова пожаловались на новостройки с дефектами, в том числе с плесенью. Люди уже не рады переезду в новое жильё и пытаются устранить проблему. Почему количество домов, построенных «наспех», продолжает расти?

Свердловская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству школьного образования. Сейчас область занимает восьмую строчку рейтинга.

Областная газета Свердловской области
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