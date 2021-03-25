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25 марта 2021, 08:45

Подписан указ о праздновании 300-летия прокуратуры России

Здания прокуратуры в Екатеринбурге

Конституция определяет, что прокуратура составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и генпрокурору. Фото: Галина Соловьёва

12 января 2022 года прокуратура будет отмечать юбилей. Президент России Владимир Путин подписал Указ "О праздновании 300-летия прокуратуры России".

Правительству РФ необходимо за три месяца создать оргкомитет по подготовке к празднованию и утвердить план основных мероприятий. В их подготовке будут задействованы также федеральные и региональные органы госвласти.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что прокуратура появилась в 1722 году по указу Петра I. 12 января также отмечается День работника прокуратуры, установленный в 1995 году. Закон "О прокуратуре Российской Федерации" был принят в 1992 году. Конституция определяет, что ведомство составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и генпрокурору.

Областная газета Свердловской области

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