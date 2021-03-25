Евгений Куйвашев поздравил работников культуры с их праздником

Ранее заполняемость театральных залов была увеличена с 50% до 75%. Фото: Галина Соловьёва.

25 марта в России отмечают День работника культуры. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских работников культуры и искусства с их профессиональным праздником.

В своей поздравительной речи он отметил, что деятели культуры выполняют важную и ответственную миссию – сохраняют и приумножают культурно-историческое наследие страны.

"Мы гордимся высоким уровнем развития культуры в Свердловской области, профессионализмом наших творческих коллективов, особой творческой атмосферой, в которой расцветает мастерство и талант уральцев", – сказал глава региона.

Евгений Куйвашев отметил, что минувший год стал непростым для всех, в том числе для сферы культуры. Из-за пандемии коронавируса театры, музеи, библиотеки и другие учреждения были вынуждены закрыться на длительный срок. Чтобы взаимодействовать со зрителями, им пришлось перейти в онлайн-пространство – проводить там выставки, спектакли, фестивали.

Кроме того, в онлайн-формате состоялись всероссийские массовые акции, такие как "Библионочь", "День чтения", "Ночь музеев", "Ночь искусств", "День в музее для российских кадет". В них, по словам губернатора, уральцы всегда активно участвуют.

Глава региона поблагодарил работников культуры и искусства за высокий профессионализм, творческую инициативу, повышение качества жизни уральцев. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, творческой энергии и новых успехов.

Полный текст поздравления опубликован в печатной версии "Областной газеты" № 051 (9081) от 25 марта. Материал о развитии школ искусств в Свердловской области читайте в следующем номере.

Добавим, в Свердловской области с 1 марта концертным залам, филармониям, театрам и кинотеатрам разрешили принимать больше посетителей. Заполняемость залов увеличена с 50% до 75%.

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