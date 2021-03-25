Председатель гордумы Екатеринбурга предложил изобразить памятник Георгию Жукову на пятитысячной купюре

Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову у здания штаба Центрального военного округа работы скульптора Константина Грюнберга. Фото: Павел Ворожцов

Центральный банк России сообщил, что Екатеринбург появится на купюре номиналом 5000 рублей. Что именно будет на ней изображено, пока неизвестно. Корренспонденты «ОГ» узнали у известных уральцев, какие памятники столицы Урала должны быть на новой купюре.

Как сообщил «Облгазете» председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, особого внимания заслуживают работы скульптора Константина Грюнберга, в особенности памятник Георгию Жукову у которого практически нет аналогов.

«Памятник Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову у здания штаба Центрального военного округа работы скульптора Константина Грюнберга. Он поработал над ним так, что аналогов ему нет практически во всём мире. Конечно, памятник воинам-афганцам «Чёрный тюльпан» тоже сделан добротно и очень профессионально. Заслуживает изображения на купюре и памятник детям — труженикам тыла, тоже работы Грюнберга, открытый на Уралмаше в 2014 году. Это те монументы, которые бросаются в глаза при прогулке по городу. К ним приходят люди, и они вызывают глубокие чувства», – считает Игорь Володин.

Он также поддержал идею Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой вынести вопрос по выбору символа на всеобщее обсуждение.

Отметим, что окончательное решение о том, что украсит пятитысячную купюру, будет вынесено созданными экспертными группами при ЦБ РФ. Ожидается, что в число экспертов смогут войти наши земляки.

Обновлённая банкнота поступит в обращение в 2023 году.