Евгений Куйвашев подписал закон об удлинении "комендантского часа" для детей

В период с 1 мая по 30 сентября под ночным временем будет пониматься время с 22:00 до 6:00. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ о внесении изменений в закон о недопущении нахождения детей в вечернее время в общественных местах. Глава региона утвердил увеличение времени "комендантского часа".

Согласно новому документу, в период с 1 мая по 30 сентября под ночным временем будет пониматься время с 22:00 до 6:00, а не с 23:00 как раньше. Сейчас такое время "комендантского часа" установлено на срок с 1 октября по 30 апреля.

По закону, в ночное время несовершеннолетним нельзя находится в общественных местах без сопровождения взрослых. Также все детские мероприятия должны заканчиваться до 22:00. Как сообщала ранее председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, поправки были приняты с целью обеспечения безопасности детей и подростков.

Закон вступает в силу с 4 апреля.