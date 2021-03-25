Вместо подарков: на что пошли собранные ко дню рождения Евгения Куйвашева деньги?

Евгений Куйвашев ежегодно в своём аккаунте Instagram рассказывает, сколько средств удалось собрать на лечение уральских детей. Фото: Скрин Инстаграмма Евгения Куйвашева

В этом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в седьмой раз предложил не дарить ему подарков на день рождения, а перечислить деньги на благотворительность. В итоге удалось собрать почти 11 млн рублей – деньги пошли на помощь детям с онкологией, церебральным параличом и другими серьёзными заболеваниями.

«Вы, как и всегда, поддержали меня в день моего рождения и вместо подарков направили средства в помощь детям, – написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев. – Я оставлял здесь реквизиты фонда «Живи, малыш», на счёт которого поступило 6 221 755 рублей. Кроме того, в фонд «Мы вместе», с которым мы давно дружим, переведены 3 697 634. И ещё 1 000 000 поступили на лечение детей адресно. Это значит, что на помощь маленьким уральцам направлено почти 11 миллионов рублей. Благодаря вам у ребят появился реальный, неиллюзорный шанс на выздоровление».

Свердловский благотворительный фонд «Живи, малыш» получает поддержку в рамках данной акции с 2015 года. Если в 2020 году в фонд было направлено около полумиллиона рублей, то в этом году сумма перечисленных средств оказалась выше в несколько раз.

– Наш фонд помогает детям с церебральным параличом, – рассказал «Облгазете» заместитель директора благотворительного фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов. – В этом году собранные губернатором деньги мы направили на оплату лечения восьми детей. Оставшаяся часть средств пойдёт на проведение 40–50 курсов реабилитации для остальных подопечных фонда, также возможна покупка инвалидных колясок, ходунков.

Свердловский благотворительный фонд «Мы вместе» планирует потратить перечисленные от губернатора деньги на лечение детей с онкологией и другими заболеваниями.

– Мы получили всю сумму, она направлена на закупку лекарств для пациентов детского онкологического центра, в основном с острым лейкозом, – прокомментировала «Облгазете» директор благотворительного фонда «Мы вместе» Ирина Луговых. – Эти препараты требуются детям в качестве сопроводительного лечения для подготовки к трансплантации костного мозга, а также в поствосстановительный период. Из этих средств был закуплен и слуховой аппарат для мальчика с тугоухостью третьей степени. За всё время действия благотворительной акции адресную помощь от губернатора нашей области получили 25 подопечных фонда «Мы вместе».

В ТЕМУ На Среднем Урале уже десять лет подряд проходит ещё одно значимое благотворительное мероприятие – «Екатерининская ассамблея», которую организует Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). «Гвоздь программы» ассамблеи – аукцион, где гости выставляют на продажу предметы из частных коллекций. 2019 год стал рекордсменом по сбору средств для нуждающихся детей. Тогда лот Евгения Куйвашева оказался самым дорогим – за стол ручной работы основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский заплатил 35 миллионов рублей. Вырученные за один вечер 86,5 миллиона рублей направили подопечным фонда «Жизнь в движении», инициированный народным артистом России Евгением Мироновым. Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе СОСПП, пока фонд освоил из этих средств только 56 600 000 рублей. Деньги направили на лечение и реабилитацию уральских детей с патологиями и нарушениями опорно-двигательной системы. Также на часть средств из этой суммы закупили специальные тренажёры в медицинской центр «Бонум», где проходят восстановление маленькие пациенты. Врачи медучреждения прошли курсы повышения квалификации. Оставшиеся 29 900 000 рублей будут освоены фондом до конца этого года. Отчёт по расходам за каждый квартал 2020 года есть на сайте фонда. В 2020 году СОСПП впервые решил направить собранные на ассамблее средства на несколько проектов, а не на один, как это было все предыдущие годы. На благотворительном вечере собрали порядка 65 миллионов рублей, в том числе 280 тысяч рублей – в ходе интернет-аукциона, в котором мог участвовать любой желающий. К этим средствам, по решению президиума СОСПП, добавили 29,9 миллиона рублей, которые пошли на следующие проекты: «Здоровье ученика – приоритет школы!» – проект по капитальному ремонту и полному оснащению необходимым оборудованием медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната им. С.А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения. Примерная стоимость – 16,77 млн рублей.

для детей с глубокими нарушениями зрения. Примерная стоимость – 16,77 млн рублей. «Социополис» – проект по созданию инклюзивного комплекса в посёлке Верх-Нейвинском. Примерная стоимость – 21,872 млн рублей.

«Центр нутритивной поддержки (искусственное питание – Прим. ред.) на базе отделения паллиативной помощи Свердловской областной детской больницы». Примерная стоимость – 30,151 млн рублей. Напомним, что в 2019 году вице-президент СОСПП Михаил Черепанов во время встречи с журналистами подробно пояснял, как отбираются проекты некоммерческой организации для финансирования (см. «ОГ» №240 от 27.12.2019). Проект должен быть направлен на помощь нуждающимся Свердловской области. Экспертная комиссия изучает все заявки и передаёт их в Попечительский совет, который составляет список рекомендуемых проектов. Его отдают на голосование Совету СОСПП, члены которого оценивают каждый проект. Затем баллы суммируются и определяется победитель, в нынешнем году их – три. Всего за время проведения Екатерининской ассамблеи на реализацию социальных проектов направлено более 235 млн рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».