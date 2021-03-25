В Екатеринбурге состоялось открытие первого детского хосписа на Урале

Хоспис рассчитан на 27 детей и их родителей. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Екатеринбурге на базе областной детской клинической больницы открылся первый на Урале детский хоспис. В учреждении расположены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи, а также методический центр для волонтёров и родителей.

В церемонии открытия принимал участие замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

"Сегодня мы присутствуем на знаковом событии. Это очень важный и значимый шаг в сторону помощи маленьким пациентам. Желаем детскому хоспису профессиональной и успешной работы", – сказал он.

Хоспис рассчитан на 27 детей и их родителей. По словам начальника отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елены Сапего, на паллиативном наблюдении в Свердловской области находятся более 900 детей, из которых 101 получает в домашних условиях респираторную поддержку, а ещё 61 ребёнок находится на аппаратах ИВЛ.

"Уникальность нашего детского хосписа в том, что здесь собраны абсолютно все специалисты и необходимое оборудование, а также воплощена в жизнь программа "социальной передышки" – паузы, так необходимой родителям неизлечимо больных детей», – пояснила Елена Сапего.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, администрация медучреждения выразила благодарность Благотворительному фонду РМК за благоустройство территории хосписа, фонду "Дети России", который организовал в учреждении "соляную пещеру" и гидромассажную ванну, а также гендиректору компании "Сима-Ленд" Андрею Симановскому за приобретение современной системы безвёдерной уборки помещений.

Напомним, в феврале 2020 года губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву показали проект детского хосписа, который подразумевает строительство отделения паллиативной помощи детям в районе озера Шарташ в Екатеринбурге - на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря. Глава региона одобрил инициативу и дал соответствующие поручения.

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