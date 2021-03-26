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Общество
26 марта 2021, 05:55

Праймериз как перспективная система выборов, будущее детских школ искусств и самая известная уральская баня – интересное в номере «Областной газеты» от 26

Доброе утро, дорогие читатели!

Зачем «единороссам» праймериз? Какие нюансы есть в современной системе выборов и почему её поставили в пример другим российским партиям? «Областная газета» разбиралась, как организованы праймериз ведущей политической силы страны.

Какая она – самая известная уральская баня? Почему объект культурного наследия потребовал ремонта и стоит ли переживать клиентам? Журналист «Облгазеты» узнал, что будет с этим объектом.

В Екатеринбурге построят три новых детских школы искусств. Сколько всего учреждений образования в сфере культуры действует в уральской столице и чем они занимаются? Читайте в материале «Областной газеты».

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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