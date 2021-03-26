Доброе утро, дорогие читатели!
Зачем «единороссам» праймериз? Какие нюансы есть в современной системе выборов и почему её поставили в пример другим российским партиям? «Областная газета» разбиралась, как организованы праймериз ведущей политической силы страны.
Какая она – самая известная уральская баня? Почему объект культурного наследия потребовал ремонта и стоит ли переживать клиентам? Журналист «Облгазеты» узнал, что будет с этим объектом.
В Екатеринбурге построят три новых детских школы искусств. Сколько всего учреждений образования в сфере культуры действует в уральской столице и чем они занимаются? Читайте в материале «Областной газеты».
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».