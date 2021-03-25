Квартира Ельцина в Доме чекиста

Вид на Дом чекиста с улицы Володарского, 1930-е годы. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

«Облгазета» продолжает цикл публикаций о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске – за 36 лет жизни в городе он сменил десять комнат и квартир. Девятый материал спецпроекта «Здесь жил Ельцин», который мы запустили совместно с екатеринбургским Музеем первого президента России Б.Н. Ельцина к 90-летию со дня рождения нашего земляка, посвящён Дому чекиста по улице 8 Марта, 2, который также известен как Второй Дом Советов. Это жилое здание постройки 30-х является объектом культурного наследия федерального значения и представляет собой один из лучших памятников советского конструктивизма. В этом доме Борис Николаевич и его семья впервые поселились в пятикомнатной квартире: здесь они жили около трёх с половиной лет – с апреля 1975 года по декабрь 1978-го.

На особом положении

В апреле 1975 года Бориса Ельцина избрали секретарём Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие региона. Сразу же вслед за этим ему предоставили новое жильё в Доме чекиста на улице 8 Марта, 2 / Володарского, 6, известном также как Второй Дом Советов и Жилкомбинат НКВД. До распада СССР этот дом считался элитным – там селились все первые секретари Свердловского обкома – от Ивана Кабакова до Владимира Кадочникова, – военачальники, генералы госбезопасности, академики, народные артисты и другие выдающиеся жители Свердловской области. Строили это здание в стиле конструктивизма по заказу НКВД в 1928–1932 годах. Проектировали дом известные уральские архитекторы Иван Антонов и Вениамин Соколов, которые были также авторами Городка чекистов.

Вид на Второй Дом Советов с проспекта Ленина, 1970-е годы. Даже в те времена эта высотка выделялась на фоне соседних зданий. Фото: В. Кораблев / Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Дом Чекиста до сих пор находится в хорошем состоянии. Фото: Алексей Кунилов

Второй Дом Советов (первый был возведён на проспекте Ленина, 34 примерно в то же время. – Прим. ред.) является объектом культурного наследия федерального значения. Здание напоминает сверху серп: П-образную часть дома переменной этажности (4 и 5 этажей) возвели в 1930 году, а двумя годами позже к нему пристроили одиннадцатиэтажный подъезд высотой около 45 метров. Так Дом чекиста стал первым «небоскрёбом» Свердловска. Кроме того, в нём были установлены и первые два лифта в городе. Этим, по словам екатеринбургского краеведа Евгения Бурденкова, уникальность здания не ограничивается.

– Несмотря на то, что он построен в стилистике конструктивизма, в его архитектуре присутствуют многочисленные элементы неоклассики и ар-деко, – отметил Евгений Бурденков. – В частности, подъезды со стороны улицы Володарского оформлены колоннами из чёрного лабрадорита, а колонны вдоль забора с улицы 8 Марта украшают декоративные вазоны. Во дворе дома стоит фонтан, правда, сейчас он не работает, а начиная со второго этажа дом украшают фигурные балконы и эркеры.

Окна квартиры Бориса Ельцина расположены на четвёртом этаже слева от входа в подъезд. Фото: Алексей Кунилов

Вид во двор из подъезда № 3, где жили Ельцины. Фото: Алексей Кунилов

Общая площадь кирпичного дома составляет 9 782 квадратных метра. В нём 85 квартир, в основном, трёх- и пятикомнатные. На лестничной площадке по две квартиры с высотой потолков 3,7 метра. Комнаты просторные по 15–20 квадрантных метров каждая, они соединяются длинными коридорами. Ванные, туалеты и кухни облицованы кафелем, в комнатах на полу постелен паркет. Особенностью жилья было то, что при заселении оно было полностью обставлено мебелью. Часть шкафов в квартирах была встроена прямо в стены – в квартире, где жили Ельцины, они всё ещё стоят.

Борис Николаевич поселился не в высотке, а в малоэтажной части дома – в третьем подъезде в пятикомнатной квартире №24 на четвёртом этаже. Её площадь составляет 130 квадратных метров. Но по факту семья занимала лишь четыре комнаты: пятая предназначалась для прислуги, однако Наина Ельцина отказалась от неё. В сталинские времена к квартире прикреплялись домработницы из числа штатных сотрудников НКВД, которые докладывали, куда следует, о деталях жизни партийных чиновников. Вполне возможно, что эта практика существовала и в поздние годы СССР.

Так выглядит подъезд и квартира №24 в настоящее время. Фото: Алексей Кунилов

Внутри подъезда поражает необычная планировка лестничных площадок и наличие лифта. Фото: Алексей Кунилов

Коньяк после бильярда

По воспоминаниям Наины Иосифовны, в этой квартире Борис Николаевич оборудовал свой кабинет: «(У него) был блокнот, который он оставлял на тумбочке у кровати. Если ночью какая-то мысль приходила в голову, включал лампу и записывал». Других бытовых подробностей об этой квартире Наина Ельцина не приводит. Зато она очень ярко описывает в книге «Личная жизнь» моменты, связанные с работой Бориса Николаевича.

В ноябре 1976 года его избрали первым секретарём Свердловского обкома. На этот пост его порекомендовал его предшественник Яков Петрович Рябов, у которого Ельцин был правой рукой. Правда, позднее Рябов высказывался о нём крайне отрицательно – в интервью газете «Коммерсант» от 2003 года он сказал буквально следующее:

Борис Ельцин на 50-летии у Якова Рябова. Горки-10, Московская область. Март 1978 года. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

«Так получилось, что несколько моих друзей учились вместе с Ельциным. Я решил спросить их мнение о нём. Они говорили, что он властолюбив, амбициозен, что ради карьеры готов переступить даже через родную мать. «А если ему дать задание?» — спрашиваю. Они говорят: «Любое задание начальства он разобьётся в лепёшку, но выполнит».

Но во времена совместной работы между Ельциным и Рябовым, который в конце 1976 года стал секретарём ЦК КПСС в Москве, всё было хорошо, да и жили они в соседних квартирах. А у Наины Иосифовны сложились самые тёплые отношения с женой Рябова Натальей Ивановной. Пока они общались по вечерам, их мужья вместе охотились, вместе принимали высоких гостей из зарубежных стран и вместе отдыхали. Последнее обстоятельство Наине Иосифовне не всегда нравилось.

«А вот традиционно собираться время от времени у первого секретаря по вечерам мужской компанией я не любила, – пишет она. – Рябов приглашал товарищей по работе поиграть на бильярде. Выигрыш было принято отмечать коньяком. Мне не нравилось, что мужчины выпивают. Из-за Бориного сердца я всегда относилась к спиртному с предубеждением… Иногда, когда мужчины засиживались у Рябова допоздна, я не выдерживала и приходила, чтобы позвать мужа домой. Он реагировал спокойно. Обычно предлагал: «Посиди с нами». Наталья Ивановна относилась к моему беспокойству с пониманием».

Борис Ельцин и Яков Рябов (справа) с жёнами в профилактории «Изоплит». Свердловск, 1976 год. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Охоту Борис Николаевич любил. В Свердловской области он охотился на лосей, маралов, оленей, уток. Как отмечает Наина Иосифовна, в их квартире всегда было дикое мясо – хранили его зимой на балконе или на дачной веранде в ящике. А в туристических походах, в которые Ельцины ходили с детьми в редкие выходные Бориса Николаевича, они варили «архиерейскую уху» с курятиной: «Рецепт такой. Сначала варится курица, потом закладывается разная рыба. Только что пойманная, конечно. На то, как резали кур, я, конечно, смотреть не могла. Но «архиерейская уха» была очень вкусной».

Какой бы ни была хорошей квартира на 8 Марта, 2, Наину Иосифовну тяготило то, что находилась она в старом доме. Поэтому в канун Нового 1979 года они переехали в «секретарскую» новостройку на Набережной Рабочей Молодёжи. Следом за ними в их уже бывшей квартире поселилась семья академика АН СССР, учёного-металловеда Виссариона Дмитриевича Садовского. Сегодня в ней живёт его сын, тоже академик, но уже РАН, учёный-физик Михаил Садовский.

Борис Ельцин (второй справа) и Яков Рябов (в центре) на охоте. Май 1976 года. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №052 от 26.03.2021 под заголовком «9/10 — Квартира в Доме чекиста, 1975–78»