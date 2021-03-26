Ярмарки на Среднем Урале: публикуем список площадок

В ближайшие выходные жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них различные товары. Рассказываем, в каких городах будут или уже развёрнуты торговые палатки.
Накануне приглашение на ярмарку появилось на сайте мэрии Ревды. Торговые ряды традиционно появятся на ул. Мира (от Максима Горького до Чайковского) в выходные. В оба дня с 08:00 до 17:00 там будет закрыто движение.
Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских городах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерстве АПК.
Торговые ряды можно найти в 15 муниципалитетах, включая Ревду:
- Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (27 марта);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на площади 1905 года (27-28 марта);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (19-21 марта);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 28 марта включительно);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (27 марта);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (26-28 марта);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (28 марта);
- пос. Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания № 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (26-28 марта);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (27-28 марта);
- село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (28 марта с 11:00 до 15:00).
- Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).