Ярмарки на Среднем Урале: публикуем список площадок

На главной площади Екатеринбурга вновь появятся торговые ряды. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие выходные жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них различные товары. Рассказываем, в каких городах будут или уже развёрнуты торговые палатки.

Накануне приглашение на ярмарку появилось на сайте мэрии Ревды. Торговые ряды традиционно появятся на ул. Мира (от Максима Горького до Чайковского) в выходные. В оба дня с 08:00 до 17:00 там будет закрыто движение.

Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских городах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерстве АПК.

Торговые ряды можно найти в 15 муниципалитетах, включая Ревду: