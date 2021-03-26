В Екатеринбурге 80% городского автопарка до 13 апреля переоборудуют для весенней уборки

Месячник чистоты стартует в городе с понедельника, 29 марта, и пройдёт до 30 апреля. Фото: Алексей Кунилов

Оставшие 20% дорожных машин будут состоять в резерве на случай непогоды. На участки, где снег растаял, в Екатеринбурге уже вывели поливальные машины и вакуумную технику.

Это обсуждалось сегодня на оперативом совещании в мэрии города. Коммунальщики готовят также графики весенней уборки и организуют бригады по ручной очистке дорог и парков.

"До 13 апреля руководителям районных ДЭУ поручено подготовить навесное оборудование для весенне-летней эксплуатации и переоборудовать 80% парка имеющихся комбинированных дорожных машин. Коммунальщикам предстоит очистить от снега и льда решётки водоприёмных колодцев, водопропускных труб и водоотводных канав", - передаёт пресс-сдлужба мэрии Екатеринбурга слова замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова.

Добавим, что плюсовые температуры продержатся в Свердловской области и Екатеринбурге до конца недели. В воскресенье может похолодать, однако затем вновь ожидается по-весеннему тёплый период.

Накануне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил дату общегородского субботника - 24 апреля. Месячник чистоты стартует с понедельника, 29 марта, и пройдёт до 30 апреля.