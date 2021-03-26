В Россию возвращаются зарубежные туристы

В программе для иностранных гостей запланированы посещение музеев Московского Кремля, Красной площади, экскурсии по метро. Фото: Владимир Мартьянов

Россия впервые с начала пандемии начала принимать небольшие тургруппы из-за рубежа. С этих выходных ожидаются заезды туристов из Египта, Индии и ОАЭ.

Туристы в основном едут в Москву, сообщает Ассоциация туроператоров России. В программе для иностранных гостей запланированы посещение музеев Московского Кремля, Красной площади, экскурсии по метро. Индийские путешественники отправятся также в Санкт-Петербург посмоиреть Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

При этом отмечается, что главный туристический рынок для России – Китай – не спешит отправлять тургрупппы в Россию.

Отметим, что с 1 апреля Россия возобновит авиасообщение ещё с шестью странами - Германией, Сирией, Венесуэлой, Шри-Ланкой, Узбекистаном и Таджикистаном. Для въезда в эти страны требуется отрицательный тест на коронавирус.