Владимир Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу

По мнению Президента РФ, новый формат должен поддерживать интерес к участникам на протяжении длительного периода. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе мероприятия глава государства выступил с предложением изменить формат проведения конкурса "Учитель года".

По мнению Президента РФ, новый формат должен поддерживать интерес к участникам на протяжении длительного периода.

"Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы какая-то работа в этом направлении шла", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства поддержал идею одного из участников встречи включить в перечень номинаций конкурса "Учитель будущего" номинации для директоров школ и их заместителей.

Напомним, что победители конкурса "Учитель года-2020" были объявлены 2 февраля 2021 года. Владимир Путин лично поздравил лауреатов конкурса и пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы российские школы и образование были современными.

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