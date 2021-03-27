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Общество
27 марта 2021, 05:55

Осевшие в саду, из музучилища – в ОМОН, средневековые трубадуры и сайты знакомств – интересное в номере «Областной газеты» от 27 марта

Доброе утро, дорогие читатели!

Сегодня отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Накануне профессионального праздника журналисты «Облгазеты» побывали у уральских росгвардейцев и познакомились с тем, как проходят их будни. Подробнее о жизни войск правопорядка на Среднем Урале – в нашем материале.

А ещё в эту субботу отмечается Международный день театра. Мы предлагаем разделить радость праздника с деятелями театрального искусства и ближе познакомиться с российской премьерой оперы Кайи Саариахо «Любовь издалека». Её секретами делятся режиссёр, дирижёр и хормейстер-постановщик оперы. В интервью нашлось место трубадурам, математике и даже сайтам знакомств. При чём тут они – читайте в нашем материале.

И традиционная рубрика «Дом. Сад. Огород». Дома в саду для многих уральцев стали местом постоянного жительства. Таких людей становится всё больше, хотя инфраструктура садовых некоммерческих товариществ (СНТ) мало приспособлена для круглогодичного проживания. Журналисты «Облгазеты» побывали в одном из садовых товариществ, где постоянно проживают несколько семей, и узнали, почему эти люди переселились из города и что им это дало.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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