Осевшие в саду, из музучилища – в ОМОН, средневековые трубадуры и сайты знакомств – интересное в номере «Областной газеты» от 27 марта

Доброе утро, дорогие читатели!

Сегодня отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Накануне профессионального праздника журналисты «Облгазеты» побывали у уральских росгвардейцев и познакомились с тем, как проходят их будни. Подробнее о жизни войск правопорядка на Среднем Урале – в нашем материале.

А ещё в эту субботу отмечается Международный день театра. Мы предлагаем разделить радость праздника с деятелями театрального искусства и ближе познакомиться с российской премьерой оперы Кайи Саариахо «Любовь издалека». Её секретами делятся режиссёр, дирижёр и хормейстер-постановщик оперы. В интервью нашлось место трубадурам, математике и даже сайтам знакомств. При чём тут они – читайте в нашем материале.

И традиционная рубрика «Дом. Сад. Огород». Дома в саду для многих уральцев стали местом постоянного жительства. Таких людей становится всё больше, хотя инфраструктура садовых некоммерческих товариществ (СНТ) мало приспособлена для круглогодичного проживания. Журналисты «Облгазеты» побывали в одном из садовых товариществ, где постоянно проживают несколько семей, и узнали, почему эти люди переселились из города и что им это дало.