Власти Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве с АНО "Платформа"

Стороны договорились выработать и реализовать единый подход к устранению барьеров в развитии бизнеса и избавиться от давления на субъекты предпринимательства в регионе. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский и гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились выработать и реализовать единый подход к устранению барьеров в развитии бизнеса и избавиться от давления на субъекты предпринимательства в регионе.

Обе стороны будут решать задачи по всестороннему взаимодействию в вопросах улучшения условий для ведения бизнеса, а также по соблюдению прав и законных интересов предпринимателей.

"Бизнес Свердловской области – это полноценный партнёр в развитии региона. 90% инвестиций сегодня – это вклад бизнеса. Здоровье бизнеса, его поддержка и развитие являются первостепенной задачей для нас. 40% населения области сегодня работают в малом и среднем бизнесе. Чем лучше будут чувствовать себя предприниматели, тем лучше будет развиваться наш регион", – заявил Александр Высокинский.

В свою очередь Элина Сидоренко подчеркнула, что стороны соглашения будут делать ставку на удобство, сокращение бюрократических цепочек и оперативную помощь испытавшим давление предпринимателям. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх добавила, что подписание документа между правительством региона и АНО "Платформа" является подтверждением того, что областные власти готовы выстраивать диалог с бизнесом.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, АНО "Платформа создано в целях обеспечения постоянной поддержки и сопровождения работы цифровой платформы, а также повышения уровня доверия к ней со стороны предпринимательского сообщества.

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