Управление ЗАГС в Свердловской области реорганизуют с 1 июля 2021 года

В структуру войдут 39 свердловских отделений ЗАГС. До этого представительства в муниципалитетах имели форму отдельных юрлиц. Фото: Галина Словьёва

К Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской области присоединят территориальные отделы ЗАГС. Подписано постановление областного правительства о положении, структуре и штатной численности реорганизованного ведомства.

Предельный лимит штатной численности Управления ЗАГС Свердловской области составит 355 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 4 млн рублей. В структуру войдут 39 свердловских отделений ЗАГС. За их работу будет отвечать один из замначальника Управления.

Фото: документ

Фото: документ

Фото: документ

Начальник назначается губернатором после согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Его рабочий кабинет будет в здании на пл. Октябрьская, 1 - в здании областного правительства.

Согласно положению, Управление продолжает осуществлять деятельность по регистрации актов гражданского состояния. В дальнейшем порядок реорганизации и ликвидации Управления ЗАГС Свердловской области будет происходить по решению губернатора.

Документ подписал и. о. губернатора Свердловской области (на время отпуска Евгения Куйвашева) Александр Высокинский. Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы региона Азата Салихова. Сам документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Он опубликован на областном портале правовой информации.

О реорганизации Управления ЗАГС Свердловской области стало известно ещё в конце 2020 года. Тогда был подписан соответствующий указ губернатора. "Областная газета" обращалась за комментарием в Управление, там уточнили, что для граждан процедура реорганизации ничего не меняет. Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, до реорганизации представительства в муниципалитетах имели форму отдельных юрлиц.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил ликвидацию ЗАГСов. Он заявил: из-за того, что Федеральная налоговая служба ведёт единый регистр народонаселения и "обладает таким огромным массивом информации, который позволяет делать шикарные аналитические решения", некоторые ведомства, собирающие информацию, становятся ненужными.