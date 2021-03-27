Темы дня

Общество
27 марта 2021, 17:01

В Екатеринбурге на Ленина и Свердлова на час отключат иллюминацию

Здание администрации Екатеринбурга

Подсветку зданий администраций выключат и в других свердловских городах. Фото: Павел Ворожцов

27 марта в 20:30 погаснет "Екатеринбург Арена" и телебашня на Луначарского. На час будет отключена подсветка резиденции губернатора Свердловской области, зданий правительства, мэрии города и домов в центре.

Кроме того, с 20:30 до 21:30 выключится иллюминация на улицах Ленина и Свердлова. Всё это связано с традиционным участием Екатеринбурга в международной акции "Час Земли". Выключение света должно привлечь внимание людей к состоянию экологии и рациональному отношению к энергоресурсам.

"Внести свой вклад в энергосбережение и сохранение природы может каждый - для этого достаточно в своих домах выключить свет, лишние бытовые приборы, на короткое время сократить потребление воды", - приводит слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информполитики региона.

Другие свердловские города тоже подключатся к акции. Так, в Нижнем Тагиле на час погаснут Драмтеатр, подсветка домов на пр. Ленина и Строителей, деревьев в Театральном сквере и на площади у памятника Е. А. и М. Е. Черепановым. В Каменске-Уральском - здания администрации, Синарского районного суда, железнодорожного вокзала, Театра драмы, Домов культуры, а также крытый каток "Каменск-Арена". В Первоуральске отключат медиа-фасад Инновационного культурного центра, подсветку комплекса "Европа-Азия" и здания мэрии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.03.2021, 17:59 / Общество
Иудеи встречают праздник Песах
27.03.2021, 17:01 / Общество
В Екатеринбурге на Ленина и Свердлова на час отключат иллюминацию
27.03.2021, 15:50 / Общество
Управление ЗАГС в Свердловской области реорганизуют с 1 июля 2021 года
27.03.2021, 14:56 / Общество
В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега произошло 157 ДТП, в которых погибли 5 человек
27.03.2021, 14:00 / Общество
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с железнодорожной катастрофой