В Екатеринбурге на Ленина и Свердлова на час отключат иллюминацию

Подсветку зданий администраций выключат и в других свердловских городах. Фото: Павел Ворожцов

27 марта в 20:30 погаснет "Екатеринбург Арена" и телебашня на Луначарского. На час будет отключена подсветка резиденции губернатора Свердловской области, зданий правительства, мэрии города и домов в центре.

Кроме того, с 20:30 до 21:30 выключится иллюминация на улицах Ленина и Свердлова. Всё это связано с традиционным участием Екатеринбурга в международной акции "Час Земли". Выключение света должно привлечь внимание людей к состоянию экологии и рациональному отношению к энергоресурсам.

"Внести свой вклад в энергосбережение и сохранение природы может каждый - для этого достаточно в своих домах выключить свет, лишние бытовые приборы, на короткое время сократить потребление воды", - приводит слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информполитики региона.

Другие свердловские города тоже подключатся к акции. Так, в Нижнем Тагиле на час погаснут Драмтеатр, подсветка домов на пр. Ленина и Строителей, деревьев в Театральном сквере и на площади у памятника Е. А. и М. Е. Черепановым. В Каменске-Уральском - здания администрации, Синарского районного суда, железнодорожного вокзала, Театра драмы, Домов культуры, а также крытый каток "Каменск-Арена". В Первоуральске отключат медиа-фасад Инновационного культурного центра, подсветку комплекса "Европа-Азия" и здания мэрии.