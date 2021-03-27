Иудеи встречают праздник Песах

Уральских евреев с праздником поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Галина Соловьёва

В этом году празднование Песаха начинается с вечера субботы, 27 марта. Оно продлится семь дней, до ночи следующего воскресенья.

Песах (переводится как "прошёл") - один из главных еврейских праздников, который отмечается в память о библейском исходе еврейского народа из Египта и освобождении от рабства.

Российских евреев с праздником уже поздравил Президент РФ Владимир Путин.

"Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодёжи. И конечно, самого искреннего уважения заслуживает их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей", - приводит пресс-служба Кремля слова из телеграммы главы государства.

Уральских евреев с праздником поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пожелал всем приверженцам иудейской религии здоровья, счастья, процветания, хорошего настроения, мира и добра.

"Реализация взвешенной национальной политики является одним из важнейших направлений работы в нашем многонациональном регионе. Мы создаём равные возможности для развития культуры, традиций и религии всех народов, населяющих Свердловскую область. Еврейские национально-культурные общества вносят весомый вклад в формирование гармоничных межэтнических отношений в регионе, ведут большую просветительскую и благотворительную деятельность", - передаёт департамент информполитики области слова губернатора.