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28 марта 2021, 15:27

Температурные колебания на Среднем Урале сохранятся до конца марта

сосульки

Чтобы избежать падения сосульки на голову, не ходите под зданиями. Фото: Алексей Кунилов.

До конца марта в Свердловской области сохранятся незначительные перепады температур. Ожидается гололедица.

Растаявший днём снег будет подмерзать ночью. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее в тёмное время суток, а также в утренние часы. Менять зимнюю резину на летнюю ещё рано.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшую ночь столбики термометра опустятся до -3...-8ºС. Днём воздух прогреется до +1...+6ºС. Ветер подует северный, северо-западный 4-9 м/с.

В ночь на 30 марта ожидается -3...-8ºС, а в низинах – до -13ºС. В светлое время суток синоптики прогнозируют +4...+9ºС. Ветер западный 4-9 м/с. В последний день месяца ночью будет – до -2...-7ºС, а днём  – до +3...+8ºС. Ветер западный 5-10 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник будет +3...+5ºС, а во вторник и в среду +5...+7ºС.

Ранее главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко заявила, что устойчивый "плюс" ожидается на Среднем Урале только в начале апреля. С приходом третьего весеннего месяца интенсивность тепла будет повышаться. Снег начнёт таять быстрее.

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