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Общество
29 марта 2021, 09:33

Сабвуфер помог приставам найти должника в Екатеринбурге

деньги

Екатеринбуржец задолжал 1,3 млн рублей по кредиту. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге судебный пристав нашёл должника, уклоняющегося от погашения задолженности, через сайт объявлений. Мужчина выставил на продажу сабвуфер.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбуржец задолжал 1,3 млн рублей по кредиту. Долгое время он игнорировал исполнение решения суда, скрывал своё место нахождения. Его нашли благодаря объявлению. Притворившись покупателем, судебный пристав договорился с должником о встрече.

При встрече должнику было вручено требование о предъявлении автомобиля для составления описи. BMW X-5, принадлежащий мужчине, арестован. Если в течение 10 дней екатеринбуржец не погасит задолженность транспортное средство оценят и реализуют на торгах.

Областная газета Свердловской области

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