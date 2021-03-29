В «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

Большинство граждан, столкнувшихся с проблемой, не могут войти в систему. Фото: портал Downdetector.

Пользователи «Сбербанк онлайн» сообщают о сбоях. Большинство, столкнувшихся с проблемами в работе сервиса, не могут войти в систему.

Как следует из данных портала Downdetector, в 11:56 о сбоях сообщили 4 877 человек. 84% из них не могут войти в систему. 13% – отмечают сбои всех сервисов, ещё 2% – не могут перевести деньги. Сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Екатеринбурге и других городах.

Уже несколько человек из уральской столицы сообщили о неполадках. Сотрудник «Облгазеты» также не смог войти в систему.