Как в Нижнем Тагиле помогают выживать бездомным?

Валентин Смагин признался, что голодным спать ложится часто, а трезвым – никогда. Фото: Галина Соколова

30 марта в России отмечается День бездомного человека. Разумеется, это не праздник. Дата установлена, чтобы пробудить в обществе чувства сострадания к людям, оставшимся на улице. По всей стране в конце марта – благотворительные акции. В Нижнем Тагиле также прошёл сбор продуктов, белья и средств гигиены для нуждающихся. Однако поддержка бездомных здесь не единичная акция, а постоянная работа.

Точное число бездомных россиян не назовёт никто. Во время всероссийской переписи-2010 насчитали всего 64 тысячи граждан, не имеющих жилья. По оценкам общественных организаций, их гораздо больше – от трёх до пяти миллионов. Проблемой бездомности озабочены и общественники, и представители власти. Правозащитник Михаил Федотов предложил отдавать в приёмные семьи престарелых бездомных. Вряд ли в ближайшее время идея «усыновления» начнёт воплощаться в жизнь, но облегчить существование бродяжек готовы многие.

– Живём в брошенном доме, сдаём металл, бутылки. На еду и выпивку хватает, а вот сигареты – проблема. Уж очень, заразы, дорогие. Стреляю у прохожих. Женщины морщатся, а мужики сочувствуют, иногда и пачку купят, – рассказывает об источниках дохода нижнетагильский нищийВалентин Смагин.

В Нижнем Тагиле несколько некоммерческих организаций подкармливают жителей подвалов и теплотрасс. Ежедневно по графику выезжают с горячими обедами активисты организации «Тарелка добра». Пять точек базирования столовой на колёсах знакомы не только нижнетагильским бездомным, но и бедствующим пенсионерам. Нижнетагильская епархия и благотворительный фонд «Ковчег» также организуют обеды для бедняков.

В городе работает санпропускник. В 2012 году мэрия выделила 20 миллионов рублей на его оборудование и передала здание в безвозмездное пользование нижнетагильскому филиалу федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии». Ежегодно в городском бюджете закладывается 200 тысяч рублей на помывку бомжей – 90 рублей на одного клиента. Однако благодаря финансовой помощи предпринимателей и общественников здесь принимают за год от 500 до 700 человек – многие возвращаются в центр не по разу.

– В санпропускнике бездомных людей отправляют в душ, избавляют от педикулёза, подстригают, выдают чистую одежду. Нужно отдать должное самоотверженности наших сотрудниц, работающих в таких сложных условиях. Адрес и график работы наши клиенты знают, приезжают даже из соседних городов, – делится главный врач филиала Елена Ромашина.

Возвращением людей с улицы к обычной жизни занимаются соцслужбы. На территории комплексного центра по обслуживанию населения Ленинского района находится модульный пункт обогрева бездомных людей.

– Мы постоянно работаем с лицами без определённого места жительства. Пристраиваем их в частные соцгостиницы и приюты. Кто там задерживается, тот получает документы, оформляет пенсию, начинает новую жизнь. Как правило, это уже пожилые люди, – рассказывает заведующая участковой службой комплексного центра Наталья Дударева. – Гуляют, пока есть силы, а старость им хочется провести под надёжной крышей.

В тему На президентском совете по правам человека правозащитники и представители министерств составили портрет среднестатистического бездомного в России. Выяснилось, что 75 процентов из них — мужчины. Средний возраст — 46 лет. Главная причина потери крыши над головой – проблемы в семье. По статистике, только два человека из ста бездомных возвращаются к нормальной жизни.

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В санпропускнике бомжам придают аккуратный вид, но вскоре они приходят снова грязными, лохматыми и вшивыми. Фото: Галина Соколова

До пандемии в санпропускнике практиковали обеды, сейчас бомжей кормят прямо на улицах – возле пунктов приёма лома. Фото: Галина Соколова