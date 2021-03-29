В Свердловской области внепланово завыли сирены

Граждан просят сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня днём жители Свердловской области могли слышать звук сирены с сигналом «Внимание всем!». Это произошло не в рамках проверки.

Однако волноваться не стоит. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, "включение системы оповещения населения произошло в результате сбоя в работе программного обеспечения".

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Граждан просят сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ.

Напомним, комплексная техническая проверка систем оповещения с включением электросирен состоялась в регионе в начале месяца, 3 марта. В период с 10:40 до 10:43 на территории Среднего Урала выли сирены, а с 10:43 до 10:44 – производилась проверка перехвата телерадиоэфира.