В Екатеринбург чартером доставили 35 тысяч цыплят из Испании

Суточные цыплята отправились в свой новый дом. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбург чартером доставили 2 тонны живого груза. 35 тысяч суточных цыплят прибыли из Мадрида (Королевство Испания).

Их приобрела одна из крупных птицефабрик региона с целью племенного разведения, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. О каком предприятии идёт речь, не уточняется. Со списком предприятий птицеводства можно ознакомиться тут.

Отмечается, что в течение шестичасового перелёта в самолёте поддерживалась необходимая температура и влажность. Таможенное оформление проходило удалённо в ускоренном режиме. Выпуск товара был осуществлён за 40 минут вместо 4 часов, установленных законодательством.

"После завершения всех видов государственного контроля суточные цыплята отправились в свой новый дом, где им будет обеспечены должные питание и уход", – заявили в УТУ.

Напомним, ранее "Облгазета" сообщала, что из Екатеринбурга в Красноярск авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла необычного пассажира – жеребёнка Яшу. Раньше он жил в зоопарке с родителями.