Темы дня

Общество
29 марта 2021, 16:26

В Екатеринбург чартером доставили 35 тысяч цыплят из Испании

суточные цыплята

Суточные цыплята отправились в свой новый дом. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбург чартером доставили 2 тонны живого груза. 35 тысяч суточных цыплят прибыли из Мадрида (Королевство Испания).

Их приобрела одна из крупных птицефабрик региона с целью племенного разведения, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. О каком предприятии идёт речь, не уточняется. Со списком предприятий птицеводства можно ознакомиться тут.

Отмечается, что в течение шестичасового перелёта в самолёте поддерживалась необходимая температура и влажность. Таможенное оформление проходило удалённо в ускоренном режиме. Выпуск товара был осуществлён за 40 минут вместо 4 часов, установленных законодательством.

"После завершения всех видов государственного контроля суточные цыплята отправились в свой новый дом, где им будет обеспечены должные питание и уход", – заявили в УТУ.

Напомним, ранее "Облгазета" сообщала, что из Екатеринбурга в Красноярск авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла необычного пассажира – жеребёнка Яшу. Раньше он жил в зоопарке с родителями.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.03.2021, 17:17 / Общество
«Областная газета» взяла в штат известного художника-карикатуриста
29.03.2021, 16:39 / Общество
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве
29.03.2021, 16:26 / Общество
В Екатеринбург чартером доставили 35 тысяч цыплят из Испании
29.03.2021, 15:55 / Экономика
Самозанятые россияне смогут оформлять льготные кредиты на госуслугах
29.03.2021, 15:07 / Общество
В Свердловской области внепланово завыли сирены