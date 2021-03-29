«Областная газета» взяла в штат известного художника-карикатуриста

Максим Смагин — новый сотрудник «Облгазеты». Фото: Ирина Костерина.

Создатель екатеринбургского музея карикатуры Максим Смагин с понедельника, 29 марта, работает в штате «Областной газеты». Предложение об этом поступило художнику от главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина.

— Я думал, что карикатура сейчас никому не нужна, и удивился, что «Областная газета» решила реанимировать этот жанр на своих страницах, что, конечно, похвально. По большому счёту «Красная бурда», которая выходит в «ОГ», занимает эту нишу. Это удивительный симбиоз для меня! — рассказал Максим Смагин.

Предполагается, что художник будет создавать карикатуры на злобу дня и не только. Он надеется, что «Областная» станет пионером возрождения жанра в уральских СМИ.

По словам карикатуриста, расцвет «сатирический графики» пришёлся на 90-е годы прошлого века. Тогда Максим Смагин сотрудничал с газетами «На смену!» и «Уральский рабочий», журналом «Красная бурда». Позже рисовал иллюстрации для газеты «Труд». Кроме того, Максим является создателем и директором первого в России музея карикатуры, открывшегося в декабре 2017 года.