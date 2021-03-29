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29 марта 2021, 18:25

Алексей Орлов дал старт строительству инфраструктуры для Универсиады-2023

Укладка трубопровода

Общая протяжённость сети водоснабжения - порядка 1,2 тыс. метров. Фото: Александр Зайцев.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории под размещение сетей водоснабжения для Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Общая протяжённость сети составил более 1 км.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, линейный объект будет располагаться в Октябрьском районе города. Суммарная площадь планируемой территории составит почти 5 гектаров, а общая протяжённость сети водоснабжения - порядка 1,2 тыс. метров.

Напомним, что 17 марта начальник инвестиционной службы ЕМУП "Водоканал" Дмитрий Миронов во время презентации отчёта на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы заявил, что у предприятия нет источника для возврата займа в размере 383 млн рублей. Кредит был взят для строительства инфраструктуры к объектам Универсиады-2023.

"Областной газете" подтвердили в "Водоканале", что несмотря на возникшие трудности, сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Универсиада-2023 пройдёт с 8 по 19 августа в Екатеринбурге. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

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Областная газета Свердловской области

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