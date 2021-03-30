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30 марта 2021, 10:29

Семья из Нижнего Тагила выиграла миллион рублей в лотерею

семья из Нижнего Тагила

Юлия воспитателем в детсаду, а Иван – специалистом по отгрузке на заводе. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Семья из Нижнего Тагила выиграла миллион рублей в лотерею. Эти деньги победители планируют потратить на погашение ипотеки.

Заветный билет на 1368-й тираж «Русского лото» супружеская пара – Юлия и Иван Коневы – приобрела в почтовом отделении.

«Мы пришли забирать заказы на почте, а муж настаивал купить билет. Ну я и взяла парочку ради него», – передаёт слова победительницы пресс-служба «Столото».

Известно, что Юлия работает  воспитателем в детсаду, а Иван – специалистом по отгрузке на заводе. Выигрыш семья потратит на покрытие ипотеки.

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Областная газета Свердловской области

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