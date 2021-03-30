Семья из Нижнего Тагила выиграла миллион рублей в лотерею. Эти деньги победители планируют потратить на погашение ипотеки.
Заветный билет на 1368-й тираж «Русского лото» супружеская пара – Юлия и Иван Коневы – приобрела в почтовом отделении.
«Мы пришли забирать заказы на почте, а муж настаивал купить билет. Ну я и взяла парочку ради него», – передаёт слова победительницы пресс-служба «Столото».
Известно, что Юлия работает воспитателем в детсаду, а Иван – специалистом по отгрузке на заводе. Выигрыш семья потратит на покрытие ипотеки.
Читайте также:
Свердловчанка выиграла дом в лотерею.
Екатеринбурженка потратит выигранные в лотерею деньги на поездку в Албанию.