Российские санврачи разрешили детям отдыхать в лагерях вне региона проживания

Массовые мероприятия необходимо организовывать преимущественно на воздухе. Фото: Алексей Кунилов.

Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях за пределами субъектов РФ, в которых они проживают. Позволенное количество детей в местах организованного отдыха увеличено до 75%.

Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, подписала глава Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как говорится в документе, перед началом каждой смены персонал должен пройти обследование на COVID-19 (любым из методов). От сотрудников пищеблоков дополнительно требуются результаты обследования на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций. При условии еженедельного тестирования на коронавирус работники могут жить вне лагеря.

Отмечается, что отдых необходимо организовать с учётом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия детей. Кроме того, в каждом лагере должна быть определена схема организации медпомощи и маршрутизации больных.

Также в постановлении сообщается, что проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях запрещено. Их необходимо организовывать преимущественно на воздухе (с учётом погодных условий).