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30 марта 2021, 11:57

Под Екатеринбургом появится центр обращения с радиоактивными отходами

Радиоактивные отходы

Строительство центра должно начаться в следующем году, а срок введения объекта в эксплуатацию - 2024 год. Фото: Александр Зайцев.

ФГУП "Федеральный экологический оператор" объявил конкурс на поиск подрядчика для оказания услуг по проектированию "Уральского центра обращения с радиоактивными отходами" под Екатеринбургом. На эти цели заказчик готов потратить более 8,7 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, центр обращения с радиоактивными отходами появится неподалёку от Верхней Пышмы, возле посёлка Крутой. По предварительным подсчётам, строительство объекта обойдётся в 600 млн рублей, а его производственная мощность 600 кубометров радиоактивных отходов в год.

Как сказано в документах, инженерные изыскания для разработки проектной документации должны быть завершены до 23 июля 2021 года. Строительство центра должно начаться в следующем году, а срок введения объекта в эксплуатацию - 2024 год. Центр должен прослужить 50 лет.

Напомним, в начале марта стало известно, что под Новоуральском появится пункт хранения радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов. Сейчас Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами проходит процедуру лицензирования нового склада, по завершению которой объект будет введён в эксплуатацию.

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Областная газета Свердловской области

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