Ещё девять свердловчан отмечены госнаградами

Девять жителей Свердловской области награждены госнаградами. Соответствующий указ накануне подписал Президент РФ Владимиром Путиным.
Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в числе награждённых свердловчан – работники общества с ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы», а также сотрудник пожарной охраны, педагог и директор спортшколы.
По данным документа, медали и звания получили несколько сотрудников ООО «Уральские локомотивы»:
- слесарь-электромонтажник Юрий Ульяновский награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени;
- токарь Зуфар Загитов, начальник участка Зинаида Малыгина и начальник департамента ООО Василий Раговский – медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени;
- главный технолог производства Вячеслав Гилёв и начальник производства Григорий Заикин – почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
Кроме того, почётные звания присвоены следующим свердловчанам:
- директору спортивной школы олимпийского резерва «Аист» Якову Миленькому – «Заслуженный работник физкультуры РФ»;
- начальнику ГКПТУ СО «отряд противопожарной службы Свердловской области №1» Василию Черкасину – «Заслуженный работник пожарной охраны РФ»;
- заведующей кафедрой физико-химической технологии защиты биосферы ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» Инне Первовой – «Заслуженный эколог РФ».
Ранее волонтёрам Свердловской области вручили награды Президента России и главы региона. На торжественной церемонии чествовали добровольцев, помогавших при проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, а также участников акции взаимопомощи #МыВместе.