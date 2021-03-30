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Общество
30 марта 2021, 12:45

Ещё девять свердловчан отмечены госнаградами

сотрудник ООО «Уральские локомотивы»

Шесть из девяти награждённых – сотрудники ООО «Уральские локомотивы». Фото: Павел Ворожцов.

Девять жителей Свердловской области награждены госнаградами. Соответствующий указ накануне подписал Президент РФ Владимиром Путиным.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в числе награждённых свердловчан – работники общества с ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы», а также сотрудник пожарной охраны, педагог и директор спортшколы.

По данным документа, медали и звания получили несколько сотрудников ООО «Уральские локомотивы»:

  • слесарь-электромонтажник Юрий Ульяновский награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени;
  • токарь Зуфар Загитов, начальник участка Зинаида Малыгина и начальник департамента ООО Василий Раговский – медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени;
  • главный технолог производства Вячеслав Гилёв и начальник производства Григорий Заикин – почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ».

Кроме того, почётные звания присвоены следующим свердловчанам:

  • директору спортивной школы олимпийского резерва «Аист» Якову Миленькому – «Заслуженный работник физкультуры РФ»;
  • начальнику ГКПТУ СО «отряд противопожарной службы Свердловской области №1» Василию Черкасину – «Заслуженный работник пожарной охраны РФ»;
  • заведующей кафедрой физико-химической технологии защиты биосферы ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» Инне Первовой – «Заслуженный эколог РФ».

Ранее волонтёрам Свердловской области вручили награды Президента России и главы региона. На торжественной церемонии чествовали добровольцев, помогавших при проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, а также участников акции взаимопомощи #МыВместе.

Областная газета Свердловской области

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