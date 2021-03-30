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30 марта 2021, 16:41

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Свердловской области

снег весной

Находясь на улице стоит отойти подальше от домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются порывистый ветер до 18 м/с и осадки в виде мокрого снега. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды.

По данным Уральского гидрометцентра, ближайшие три дня - 31 марта, а также 1 и 2 апреля будут снежными и ветреными.

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

В непогоду ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует свердловчанам ограничить пребывание на улице, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Находясь на улице стоит отойти подальше от домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега. В свою очередь водителям лучше не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".

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Областная газета Свердловской области

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