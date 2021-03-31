Трассу Пермь – Екатеринбург отремонтируют за 5,7 млрд рублей

Ремонт должен стартовать сразу после подписания контракта и завершиться до 20 ноября 2023 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Участок трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург ждёт капремонт. ФКУ "Уралуправтодор" уже начало поиски подрядчика.

Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, ремонт участка трассы со 187-го до 232-го километра пройдёт в два этапа. Максимальная стоимость контракта составляет 5 млрд 726 млн рублей. Деньги выделены из федерального бюджета.

По данным техзадания, ремонт должен стартовать сразу после подписания контракта и завершиться до 20 ноября 2023 года. Окончание работ подтверждается подписанием Акта приёмочной комиссии.

Подробные сроки капремонта публикуем ниже:

Iа этап (км 187+000 – км 196+060) – с даты заключения контракта до 20 декабря 2022 года;

Iб этап (км 196+833 – км 204+138) – с даты заключения контракта до 20 ноября 2023 года;

II этап (км 204+138 – 232+000) – с даты заключения контракта до 20 ноября 2023 года.

Отмечается, что в некоторых случаях придётся прокладывать новые участки трассы. Так, после ремонта на путепроводе через железную дорогу увеличится число полос с двух до четырёх.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 апреля. Подрядчика выберут 29 апреля.

Добавим, ФКУ "Уралуправтодор" также объявил закупку на разработку рабочей документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург км 187+000 – км 232+000 в Свердловской области (I и II этапы)". На это планируется потратить 66,4 млн рублей.

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