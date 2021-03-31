Никто не вызвался вернуть Краснознамённую группу на Плотинку

Краснознамённую группу планировалось вернуть на Плотинку к середине июля. Фото: Алексей Кунилов.

Вторая попытка екатеринбургских властей вернуть Краснознамённую группу на Плотинку не увенчалась успехом. На новую закупку никто не откликнулся.

Напомним, в уральской столице искали подрядчика, который должен был выполнить капремонт плотины Городского пруда и в рамках работ вернуть Краснознамённую группу на прежнее место. На это из муниципального бюджета планировалось выделить 4,7 млн рублей.

Конкурсные процедуры закупки уже завершились. Однако, как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, конкурс признан несостоявшимся – на него не было подано ни одной заявки. Изданию также уточнили, что из-за отсутствия заинтересованности подрядчиков в объекте принято решение о приостановке размещения муниципального заказа. Дальнейшие решения будут приниматься отдельно, заявили в администрации.

Это была уже вторая попытка определить подрядчика, которая не увенчалась успехом.

Известно, что Краснознамённую группу демонтировали восемь лет назад. О её возвращении заговорили в начале 2019 года. Предполагалось, что памятник не только восстановят, но и вернут ему исторический орденоносный облик. Однако в декабре того же года стало очевидно, что сроки восстановления монумента затягиваются. Сейчас памятник находится на складе.

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