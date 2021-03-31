Загадки XXI века

Публикуется впервые.
- Сидит девица вдалеке от темницы. (Диспетчер лифтовой службы)
- Блестит, скользит, дорогой, паразит! (Ламинат)
- Зимой и летом лежит валетом. (Валет)
- Снаружи такой, внутри – сякой! (Лицемер)
- Сто платёжек и все без бумажек. (Электронный документооборот)
- Любят братцы в ноздрю забираться. (Отоларингологи)
- Без окон, без дверей, без ванн и батарей. (Новостройка, срок сдачи II кв. 2018 г.)
- Без Безрук, а кино снято. (Петров-Бурунов-Куценко)
- В справку тычет, при этом хнычет, просит сделать… (Налоговый вычет)
- Стоит, лежит, потом как побежит! (Биатлонист)
- Сам с ладошку, а снимает киношку. (Телефон)
- На поясе висит, лет двадцать уж молчит. (Пейджер)
- Где лежит – загадка, а найдёшь –посадка! (Закладка)
- Стоит, матерится, потом гордится. (Стендап-комик)
- Обед укутан в кафтан с кунжутом. (Биг Мак)
- Крохотный камень богат мозгами. (Процессор)l Подбежит молчком, активирует щелчком.(Курсор)
- Одна ламца́, одна дрица́, один оп и два ца-ца́. (Ламца-дрица-оп-ца-ца)
- Полетел Мирон, распугал ворон. (Дрон)
- Работает Пафнутий на спирту, без ртути. (Градусник)
- Без окон, без дверей, полна выручка рублей. (Итоги распродажи в магазине «1000 окон и дверей»)
- Навек приходим в каждый дом,Похожие, как братья. Лежать мы можем под столом, а можем – под кроватью!(Половые доски)l Сверху зрелый, внутри прелый. (Бифштекс слабой прожарки)
- Внутри бурлит, снаружи веселит. (Самогонный аппарат)
- Инфракрасная девица в темнице. (Инфракрасная камера)
- Висит, не качается, на «г» называется. (Гирлянда)
- Печёт, жарит, варит и мозги не парит. (Хорошая жена, а не мультиварка)
- Печёт, жарит, варит и мозги парит. (Жена-мозгопарка)
Опубликовано в №056 от 01.04.2021
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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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