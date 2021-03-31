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Общество
31 марта 2021, 16:38

Загадки XXI века

Публикуется впервые.

  • Сидит девица вдалеке от темницы. (Диспетчер лифтовой службы)
  • Блестит, скользит, дорогой, паразит! (Ламинат)
  • Зимой и летом лежит валетом. (Валет)
  • Снаружи такой, внутри – сякой! (Лицемер)
  • Сто платёжек и все без бумажек. (Электронный документооборот)
  • Любят братцы в ноздрю забираться. (Отоларингологи)
  • Без окон, без дверей, без ванн и батарей. (Новостройка, срок сдачи II кв. 2018 г.)
  • Без Безрук, а кино снято. (Петров-Бурунов-Куценко)
  • В справку тычет, при этом хнычет, просит сделать… (Налоговый вычет)
  • Стоит, лежит, потом как побежит! (Биатлонист)
  • Сам с ладошку, а снимает киношку. (Телефон)
  • На поясе висит, лет двадцать уж молчит. (Пейджер)
  • Где лежит – загадка, а найдёшь –посадка! (Закладка)
  • Стоит, матерится, потом гордится. (Стендап-комик)
  • Обед укутан в кафтан с кунжутом. (Биг Мак)
  • Крохотный камень богат мозгами. (Процессор)l Подбежит молчком, активирует щелчком.(Курсор)
  • Одна ламца́, одна дрица́, один оп и два ца-ца́. (Ламца-дрица-оп-ца-ца)
  • Полетел Мирон, распугал ворон. (Дрон)
  • Работает Пафнутий на спирту, без ртути.     (Градусник)
  • Без окон, без дверей, полна выручка рублей. (Итоги распродажи в магазине «1000 окон и дверей»)
  • Навек приходим в каждый дом,Похожие, как братья. Лежать мы можем под столом, а можем – под кроватью!(Половые доски)l Сверху зрелый, внутри прелый. (Бифштекс слабой прожарки)
  • Внутри бурлит, снаружи веселит. (Самогонный аппарат)
  • Инфракрасная девица в темнице. (Инфракрасная камера)
  • Висит, не качается, на «г» называется. (Гирлянда)
  • Печёт, жарит, варит и мозги не парит. (Хорошая жена, а не мультиварка)
  • Печёт, жарит, варит и мозги парит. (Жена-мозгопарка)

Опубликовано в №056 от 01.04.2021

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Областная газета Свердловской области
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