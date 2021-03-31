Кабмин РФ изменил правила получения максимальных пособий по безработице

Документ урегулирует вопросы начисления пособия в случаях, когда начало периода выплат смещается или этот период прерывается. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке правил выплат пособий по безработице в максимальном размере. Поправки коснутся, в частности, граждан, уволенных из-за сокращения штата или ликвидации организации, и женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка.

В марте 2020 года в рамках временной поддержки безработных граждан в период пандемии коронавируса максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 000 рублей до 12 130 рублей. В конце года было принято решение сохранить максимальный уровень пособия на том же уровне.

Согласно действующим правилам, граждане начинают получать пособие по безработице с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца им выплачивается сумма, равная 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а следующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Как сообщается на сайте Правительства, документ урегулирует вопросы начисления пособия в случаях, когда начало периода выплат смещается или этот период прерывается. Теперь в подобных случаях максимальная сумма пособия будет начисляться не в первые три месяца после признания гражданина безработным, а в течение трёх месяцев, несмотря на перерывы и сдвиги сроков.

Сейчас безработным, которые были уволены из-за сокращения штата или закрытия организации, первые три месяца выплачивается средняя зарплата по прошлому месту работы, соответственно, по истечению этого периода они не имеют права на получение пособия в максимальном размере. Согласно документу, такие граждане будут получать максимальное пособие в период с четвёртого по шестой месяц, а уже затем 60% от суммы заработка, но не более 5 000 рублей.

Кроме того, поправки коснутся женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка. Если выплаты пособия по безработице в максимальном размере у них пересекается с выплатами пособия по временной нетрудоспособности, пособие по безработице перенесут на более поздний срок. Также в документе указано, что безработные граждане, призванные на военные сборы, продолжат получать пособие уже после возвращения со сборов.

Согласно данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области на 30 марта в регионе насчитывается 71 711 зарегистрированных безработных.

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