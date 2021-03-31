Корпорация "Маяк" заявила о готовности отремонтировать гостиницу "Исеть" в Екатеринбурге

Закрытая в 2013 году гостиница является одним из самых узнаваемых символов Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Корпорация "Маяк" поборется за право на реконструкцию гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге. Предложение о заключение концессионного соглашения направлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Корпорация готова вложить более 400 млн рублей.

"Более 400 миллионов рублей планируется направить на ремонт гостиницы до её ввода в эксплуатацию в соответствии с согласованным с органами власти проектом. Средства пойдут на проектирование и саму реконструкцию", - пояснил "Областной газете" вице-президент корпорации "Маяк" Олег Мошкарев.

Предложение о финансировании, модернизации (реконструкция/сохранение/приспособление) и эксплуатации гостиницы "Исеть" подписал представитель отеля Ramada Yekaterinburg (принадлежит корпорации) Вадим Стихин. Если свердловские власти одобрят эту заявку, то гостиницу откроют и будут использовать там опыт опыт управления отелем Ramada.

"Тем не менее, в компании есть чёткое понимание того факта, что это принципиально разные форматы предоставления гостиничных услуг и полное копирование идеи, сервиса и технологий отеля на основе комплекса гостиницы "Исеть" исключено", - заверили в корпорации "Маяк".

Добавим, что концессионное соглашение рассчитано на 49 лет. В конце прошлого года свердловские власти заявили о намерении заключить его в отношении гостиницы "Исеть" в 2021 году. Тогда заявлялось, что заявившемуся инвестору предстоит провести "работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения".

Гостиница "Исеть" была построена в стиле конструктивизма и открыта как общежитие в 1933 году. Она стала частью Городка чекистов. Закрытая в 2013 году гостиница является одним из самых узнаваемых символов Екатеринбурга. Когда вся Россия выбирала самые значимые объекты для попадания на денежные купюры в 200 и 2 000 рублей, гостиница "Исеть" была в числе номинантов. Она также может быть претендентом на пятитысячную купюру.