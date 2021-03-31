Почта России выпустит к 300-летию Нижнего Тагила юбилейные почтовые марки и открытки

Это станет первым случаем выпуска почтовых марок, посвящённых Нижнему Тагилу. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области – АО «Почта России»

Почта России и совместно с администрацией Нижнего Тагила планируют выпустить в обращение юбилейные почтовые марки, конверты и открытки к 300-летию города, который будет отмечаться в 2022 году. Это станет первым случаем выпуска почтовых марок, посвящённых Нижнему Тагилу.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, праздничные мероприятия в честь юбилея Нижнего Тагила будут проходить в течение всего 2022 года. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает выпуск юбилейной почтовой марки "приятным подарком".

"Такой подарок город получает впервые. Это подчёркивает значимость даты в масштабах страны. Вместе с "Почтой России" у нас есть планы по выпуску другой почтовой продукции. И, я думаю, обязательно привлечём к этому процессу тагильчан, какие символы города, ассоциации они хотели бы видеть на открытке к юбилею города", - сказал мэр.

Если почтовая марка с Нижним Тагилом будет выпущена впервые, то конверты с изображением города выпускались 12 лет назад. В 2008 году выпускался конверт, посвящённый 200-летию нижнетагильской почты.

По мнению директора макрорегиона "Урал" Почты России Дмитрия Киселёва, выпуск марок позволит в необычной форме рассказать жителям России и других стран об уникальной истории города металлургов.

"География проекта может быть очень широкой, ведь никогда не знаешь, кому и куда будет адресовано почтовое отправление", - добавил он.