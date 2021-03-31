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31 марта 2021, 21:22

На Среднем Урале из-за потепления начали закрывать ледовые переправы

Ледовая переправа

обе переправы, закрытые сотрудниками ГИМС, находятся на реке Тура. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

С приходом в Свердловскую область стабильных плюсовых температур лёд на водоёмах стал тоньше, а ледовые переправы могут представлять опасность. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам признали небезопасными и закрыли 2 переправы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, обе переправы, закрытые сотрудниками ГИМС, находятся на реке Тура. Одна из них находится в Туринском ГО, она соединяет сёла Благовещенское, Жуковское и Ленское. Другая - в Слободо-Туринском муниципалитете, рядом с селом Усть-Ницинское.

Сотрудники госинспекции по маломерным судам и представители собственников переправ установили знаки, запрещающие движение транспорта по льду, рядом с въездом на переправы и зачернили лёд.

На сегодняшний день в Свердловской области действуют 16 ледовых переправ.

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Областная газета Свердловской области

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