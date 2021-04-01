С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%

Социальные пенсии получают россияне, не накопившие достаточный трудовой стаж для получения страховых выплат. Фото: Галина Соловьёва

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 10,2 тысячи рублей. Повышенные выплаты начнут поступать пенсионерам с 3 апреля, согласно графику доставки.

Прибавка составит от 270 до 514 рублей в месяц в зависимость от вида ежемесячных выплат.

Это касается почти 4 миллионов человек в России. Социальные пенсии получают россияне, не накопившие достаточный трудовой стаж для получения страховых выплат. Такие пенсии полагаются также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Ежемесячная выплата детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тысяч рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы – до 15,16 тысячи рублей, сообщает ПФР.

Одновременно с социальными индексируются пенсии:

участников Великой Отечественной войны (у них общий размер страховой пенсии и пенсии по гособеспечению вырастет в среднем до 42 тысяч рублей),

награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда",

военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей,

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей,

космонавтов и работников лётно-испытательного состава.

Напомним, что с 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%. Выплаты выросли в среднем на тысячу рублей, до 17,3 тысячи в Свердловской области.

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